В реке росло множество кувшинок. самый большой лист был всего дальше от берега; к этому то листу под плыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой. найди в предложениях имя существительное с такими признаками: женско...

Русский язык
В реке росло множество кувшинок. самый большой лист был всего дальше от берега; к этому то листу под плыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой. найди в предложениях имя существительное с такими признаками: женского рода 1 склонения в форме винительного падежа единственного числа
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Гость:
Скорлупу . А тут мне придётся ещё 20 символов написать
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