В России 17 века наряду с государем боярами и дворянами крепостными крестьянами владели???

История
В России 17 века наряду с государем боярами и дворянами крепостными крестьянами владели???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в России 17 века на ряду государя с боярами и дворянами крепостные крестьяне имели Земли
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