В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев А после обеда 150 деревьев сколько часов до обеда И сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым темпом всего 5 часов
Математика
В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев А после обеда 150 деревьев сколько часов до обеда И сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым темпом всего 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа до обеда, 3 часа после обеда. 100:5=2-до обеда 150:5=3-после обеда
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