В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев А после обеда 150 деревьев сколько часов до обеда И сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым темпом всего 5 часов

Математика

В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев А после обеда 150 деревьев сколько часов до обеда И сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым темпом всего 5 часов

Автор: Гость