В саду растет158 деревьев а из них яблони а остальные вишни сколько в саду вишни

Математика
В саду растет158 деревьев а из них яблони а остальные вишни сколько в саду вишни
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Автор: Гость
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Гость:
Вишен в саду 158-а, это просто
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