Округлите до сантиметров

Математика
Округлите до сантиметров
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 мм=1,8 см 23 мм= 2,3 см 95 мм=9,5 см Поставь лучший если понравилось
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