Составь тектс.Озаглавь. Самая ближняя дорога в сельской школе занесена выпавшим снегом. Крепкий мороз щипал щёки. Ранним январским утром ученики шли в школу. Зимние солнце ещё не появилось на небесном своде.

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Составь тектс.Озаглавь. Самая ближняя дорога в сельской школе занесена выпавшим снегом. Крепкий мороз щипал щёки. Ранним январским утром ученики шли в школу. Зимние солнце ещё не появилось на небесном своде.

Автор: Гость