Составь тектс.Озаглавь. Самая ближняя дорога в сельской школе занесена выпавшим снегом. Крепкий мороз щипал щёки. Ранним январским утром ученики шли в школу. Зимние солнце ещё не появилось на небесном своде.

Русский язык
Составь тектс.Озаглавь. Самая ближняя дорога в сельской школе занесена выпавшим снегом. Крепкий мороз щипал щёки. Ранним январским утром ученики шли в школу. Зимние солнце ещё не появилось на небесном своде.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 4 1 2 ну всмысле 3-третье предложение 4-четвертое предложение 1-первое предложение 2-второе предложение заголовок(Зима или зимний мороз)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Старославинизмы заминить на русские синонимы :серебро,град,врата,пред,срат,злато,глава,страна,хиад,древо,миад,чрез,глад,млеко. Помогите пожалуйста
Ответить
Геометрия
Дано:ABCэa AC =25 см AB=10 см Найти Вс 40 б даю
Ответить
Английский язык
Interview your classmates about their last day out.
Ответить
Математика
Единица длины 9 букв третья буква м.
Ответить
Литература
Привет всем! Пожалуйсто напишите развернутые ответы к "вопросам": "Случай на пса??не. Поведение Дубровского", "Сора Троекурова и Дубровского". ...
Ответить