Составь тектс.Озаглавь. Самая ближняя дорога в сельской школе занесена выпавшим снегом. Крепкий мороз щипал щёки. Ранним январским утром ученики шли в школу. Зимние солнце ещё не появилось на небесном своде.
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Составь тектс.Озаглавь. Самая ближняя дорога в сельской школе занесена выпавшим снегом. Крепкий мороз щипал щёки. Ранним январским утром ученики шли в школу. Зимние солнце ещё не появилось на небесном своде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 4 1 2 ну всмысле 3-третье предложение 4-четвертое предложение 1-первое предложение 2-второе предложение заголовок(Зима или зимний мороз)
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