Старославинизмы заминить на русские синонимы :серебро,град,врата,пред,срат,злато,глава,страна,хиад,древо,миад,чрез,глад,млеко. Помогите пожалуйста
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Старославинизмы заминить на русские синонимы :серебро,град,врата,пред,срат,злато,глава,страна,хиад,древо,миад,чрез,глад,млеко. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
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Град - город Врата - ворота Злато - золото Глава - голова Страна - сторона Древо - дерево Глад - голод Млеко - молоко
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