1) (63-5х):а=6 здесь а=3 2) b:(38х-95)=7 здесь b=53 3)15*(c-8x)=75 здесь с=53 4) (6х-d)*=104 здесь d=29

Математика

1) (63-5х):а=6 здесь а=3 2) b:(38х-95)=7 здесь b=53 3)15*(c-8x)=75 здесь с=53 4) (6х-d)*=104 здесь d=29

Автор: Гость