1) (63-5х):а=6 здесь а=3 2) b:(38х-95)=7 здесь b=53 3)15*(c-8x)=75 здесь с=53 4) (6х-d)*=104 здесь d=29

Математика
1) (63-5х):а=6 здесь а=3 2) b:(38х-95)=7 здесь b=53 3)15*(c-8x)=75 здесь с=53 4) (6х-d)*=104 здесь d=29
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(63-5х)/3=6 63-5x=6*3 63-5x=18 -5x=18-63 -5x=-45 x=-45/-5=9 x=9
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