В шахмотном кружке занимается 30мальчиков а девочек - в 5 раз меньше.Скольковсегодетей занимается в шахмотном кружке?
Математика
В шахмотном кружке занимается 30мальчиков а девочек - в 5 раз меньше.Скольковсегодетей занимается в шахмотном кружке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочек 30:5=6 всего 30+6=36 детей
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