В шахмотном кружке занимается 30мальчиков а девочек - в 5 раз меньше.Скольковсегодетей занимается в шахмотном кружке?

Математика

В шахмотном кружке занимается 30мальчиков а девочек - в 5 раз меньше.Скольковсегодетей занимается в шахмотном кружке?

Автор: Гость