Как определить стопы на схеме стиха?

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Виды стихотворных размеров Однодольный размер Брахиколон — однодольный размер, при котором в каждой стопе содержится слово, состоящее только из одного слога. Стоп в строке может быть одна, две (как в примере) , три или четыре. Свет, тень. Ночь, день. Звук: шаг. То -- маг. Тацу Такамаро, «Regeneration» Двудольные размеры Хорей — двудольный размер, с ударением на первом слоге в стопе, то есть в строке ударными являются первый, третий, пятый и т. д. слоги. Пример четырехстопного хорея: Бу́ря мгло́ю не́бо кро́ет _́_ __ · _́_ __ · _́_ __ · _́_ __ Ви́хри сне́жные крутя́; _́_ __ · _́_ __ · __ __ · _́_ А. С. Пушкин, «Зимний вечер» Ямб — двудольный размер, с ударением на последнем слоге в стопе, то есть в строке ударными являются второй, четвёртый, шестой и т. д. слоги. Пример пятистопного ямба: Наря́жены мы вме́сте го́род ве́дать, __ _́_ · __ __ · __ _́_ · __ _́_ · __ _́_ Но, ка́жется, нам не́ за кем смотре́ть __ _́_ · __ __ · __ _́_ · __ __ · __ _́_ А. С. Пушкин, «Борис Годунов» ] Логаэд Все стихотворные размеры, приведенные выше, основаны на последовательности нескольких стоп одного типа. В отличие от них логаэд — это размер, в строке которого чередуется несколько различных стоп. Например: Сего́дня дурно́й де́нь: __ _́_ · __ __ _́_ · _́_ Кузне́чиков хо́р спи́т, __ _́_ · __ __ _́_ · _́_ И су́мрачных ска́л се́нь - __ _́_ · __ __ _́_ · _́_ Мрачне́й гробовы́х пли́т. __ _́_ · __ __ _́_ · _́_ О. Мандельштам