Правила на тему простое глагольное сказуемое пж 7 класс от 3 до 7 правил

Гость: Гость:

Простое глагольное сказуемое может быть представлено следующими частями речи и их формами: Глагол в форме любого из существующих наклонений: Сестра вошла в комнату. Сестра входит в комнату. Сестра войдет в комнату. Сестра вошла бы в комнату. Входите! Независимая неопределенная форма глагола (инфинитив): Жить – Родине служить. Глагол + модальные частицы «пусть», «да», «пускай», «как бы», «давайте», «едва ли», «чуть не» и другие: Пусть убирается прочь. Я чуть не упала, свесившись с перил. В воздухе как будто запахло свежестью. Междометные глагольные формы, которые представляют собой название действий: «стук», «бац», «хвать»: И в этот момент кошка хвать бабочку! Сказуемое-фразеологизм: Он снова балду пинает.