Правила на тему простое глагольное сказуемое пж 7 класс от 3 до 7 правил

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Правила на тему простое глагольное сказуемое пж 7 класс от 3 до 7 правил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое глагольное сказуемое может быть представлено следующими частями речи и их формами: Глагол в форме любого из существующих наклонений: Сестра вошла в комнату. Сестра входит в комнату. Сестра войдет в комнату. Сестра вошла бы в комнату. Входите!   Независимая неопределенная форма глагола (инфинитив): Жить – Родине служить.   Глагол + модальные частицы «пусть», «да», «пускай», «как бы», «давайте», «едва ли», «чуть не» и другие: Пусть убирается прочь. Я чуть не упала, свесившись с перил. В воздухе как будто запахло свежестью.   Междометные глагольные формы, которые представляют собой название действий: «стук», «бац», «хвать»: И в этот момент кошка хвать бабочку!   Сказуемое-фразеологизм: Он снова балду пинает.

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