В школе 800 учеников среди нах 108 старшеклассников. В средних классах- втрое больше ??чеников.Сколько школьников учится в начальных классах?

Математика

В школе 800 учеников среди нах 108 старшеклассников. В средних классах- втрое больше ??чеников.Сколько школьников учится в начальных классах?

Автор: Гость