В школе 800 учеников среди нах 108 старшеклассников. В средних классах- втрое больше ??чеников.Сколько школьников учится в начальных классах?
Математика
В школе 800 учеников среди нах 108 старшеклассников. В средних классах- втрое больше ??чеников.Сколько школьников учится в начальных классах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108*3=324 ученика в средних классах. 800-108-324=368 учеников в начальных классах. полностью: 800-108-108*3=368
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