В школе надо покрасить 60 парт. Каждый день красили 8 парт . Осталось покрасить 12 парт. Сколько дней красили парты?

Математика

В школе надо покрасить 60 парт. Каждый день красили 8 парт . Осталось покрасить 12 парт. Сколько дней красили парты?

Автор: Гость