В школе надо покрасить 60 парт. Каждый день красили 8 парт . Осталось покрасить 12 парт. Сколько дней красили парты?

Математика
В школе надо покрасить 60 парт. Каждый день красили 8 парт . Осталось покрасить 12 парт. Сколько дней красили парты?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. 60-12=48(п.)-покрасили. 2.48:8=6(д.)-красили 48 парт. Ответ: 6 дней.
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