В школе нужно покрасить 180 дверей.Один маляр покрасит все двери за 15 дней,а другой-??а 10 дней.За сколько дней они покрасят все двери,работая вместе?

Математика

В школе нужно покрасить 180 дверей.Один маляр покрасит все двери за 15 дней,а другой-??а 10 дней.За сколько дней они покрасят все двери,работая вместе?

Автор: Гость