В школе нужно покрасить 180 дверей.Один маляр покрасит все двери за 15 дней,а другой-??а 10 дней.За сколько дней они покрасят все двери,работая вместе?

Математика
В школе нужно покрасить 180 дверей.Один маляр покрасит все двери за 15 дней,а другой-??а 10 дней.За сколько дней они покрасят все двери,работая вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
180 / 15= 12 ДВЕРЕЙ В ДЕНЬ 1 МАЛЯР 180 /10 = 18 ДВЕРЕЙ В ДЕНЬ 2-Й МАЛЯР 12 +18 = 30 ДВЕРЕЙ В ДЕНЬ ДВА МАЛЯРА 180 / 30 = 6 ДНЕЙ ПОТРЕБУЕТСЯ ОТВЕТ 6 ДНЕЙ
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