В школьном буфете есть четыре вида соков и пять видов пирожков.Сколько есть спосо??ов выбора сока с пирожком? помогите
Математика
В школьном буфете есть четыре вида соков и пять видов пирожков.Сколько есть спосо??ов выбора сока с пирожком? помогите
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