В школьном буфете есть четыре вида соков и пять видов пирожков.Сколько есть спосо??ов выбора сока с пирожком? помогите

Математика

В школьном буфете есть четыре вида соков и пять видов пирожков.Сколько есть спосо??ов выбора сока с пирожком? помогите

Автор: Гость