Придумать предложения про соловья.

Гость: Гость:

1.В лесу дивно поёт соловей. 2.Когда мы вошли в лес, мы услышали песню соловья. 3.Когда я гуляла по лесу, я слышала голоса птиц: карканье вороны и прекрасную, дивную, завораживающу песню соловья.