Придумать предложения про соловья.
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Придумать предложения про соловья.
Ответ(ы):
Гость:
1.В лесу дивно поёт соловей. 2.Когда мы вошли в лес, мы услышали песню соловья. 3.Когда я гуляла по лесу, я слышала голоса птиц: карканье вороны и прекрасную, дивную, завораживающу песню соловья.
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