В школьном музее боевой славы 742 экспоната. две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики? ( если можно с чертижом)
Математика
В школьном музее боевой славы 742 экспоната. две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики? ( если можно с чертижом)
Ответ(ы):
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