В школьном музее боевой славы 742 экспоната. две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики? ( если можно с чертижом)

Математика

В школьном музее боевой славы 742 экспоната. две седьмых части всех экспонатов подарили музею ветераны,а остальные собрали ученики.Сколько экспонатов собрали ученики? ( если можно с чертижом)

Автор: Гость