В школьную библиотеку привезли60 учебников по истории и 40 учебников по гиографии в пачках по 10книг в каждой сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку

Математика

В школьную библиотеку привезли60 учебников по истории и 40 учебников по гиографии в пачках по 10книг в каждой сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку

Автор: Гость