В школьную библиотеку привезли60 учебников по истории и 40 учебников по гиографии в пачках по 10книг в каждой сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку
Математика
В школьную библиотеку привезли60 учебников по истории и 40 учебников по гиографии в пачках по 10книг в каждой сколько всего пачек учебников привезли в библиотеку
Ответ(ы):
Гость:
1)60:10=6(к)- по истории 2)40:10=4(к)- по географии 3)6+4=10(п)- всего
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