В школьную столовую привезли столы и стулья.столов 9 что составляет одну четверту?? часть стульев.сколько стульев привезли в столтвую
Математика
В школьную столовую привезли столы и стулья.столов 9 что составляет одну четверту?? часть стульев.сколько стульев привезли в столтвую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 : 1/4 = 9/1 * 4/1 = 9*4 = 36 стульев
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