В школьную столовую привезли столы и стулья.столов 9 что составляет одну четверту?? часть стульев.сколько стульев привезли в столтвую

Математика

В школьную столовую привезли столы и стулья.столов 9 что составляет одну четверту?? часть стульев.сколько стульев привезли в столтвую

Автор: Гость