В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками поровну в каждой маленькой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы быть уверенным что среди них есть конфеты с тремя разными начинками

Математика

В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками поровну в каждой маленькой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы быть уверенным что среди них есть конфеты с тремя разными начинками

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