В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками поровну в каждой маленькой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы быть уверенным что среди них есть конфеты с тремя разными начинками

Математика
В шоколадном наборе 15 одинаковых по виду конфет с тремя разными начинками поровну в каждой маленькой Какое наименьшее число конфет надо взять чтобы быть уверенным что среди них есть конфеты с тремя разными начинками
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. так как 3 вкуса конфет с разными начинками
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