Морфологический разбор слова заморозок
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Морфологический разбор слова заморозок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.заморозок—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, винительный падеж 2.заморозок—имя существительное: неодушевлённое, мужской род единственное число, именительный падеж 3.заморозок—имя существительное: неодушевлённое, женский род множественное число, родительный падеж
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