Выполнить фонетический разбор слова "Хотелось"

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Выполнить фонетический разбор слова "Хотелось"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х           [х]                         согласный, глухой непарный о           [а]                        гласный, безударный т           [т']                       согласный, мягкий, глухой парный е           [э́]                        гласный, ударный л           [л]                        согласный, звонкий непарный о           [а]                           гласный, безударный с           [с']                       согласный, мягкий, глухой парный ь            [-]
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