Выполнить фонетический разбор слова "Хотелось"
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Выполнить фонетический разбор слова "Хотелось"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х [х] согласный, глухой непарный о [а] гласный, безударный т [т'] согласный, мягкий, глухой парный е [э́] гласный, ударный л [л] согласный, звонкий непарный о [а] гласный, безударный с [с'] согласный, мягкий, глухой парный ь [-]
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