Выберите неверную запись комментария в программе. А. //Это комментарий. В. {Это комментарий }. С. (*Это комментарий ). Д. (*Это комментарий *)
Информатика
Выберите неверную запись комментария в программе. А. //Это комментарий. В. {Это комментарий }. С. (*Это комментарий ). Д. (*Это комментарий *)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости от яп, но 'С' - точно нет
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