Выберите неверную запись комментария в программе. А. //Это комментарий. В. {Это комментарий }. С. (*Это комментарий ). Д. (*Это комментарий *)

Информатика

Выберите неверную запись комментария в программе. А. //Это комментарий. В. {Это комментарий }. С. (*Это комментарий ). Д. (*Это комментарий *)

Автор: Гость