При конденсации 3 кг водяного пара при температуре 100°С выделяется энергия равная 6,9*10^6Дж. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 2 кг воды при той же температуре??? Срочно! Буду очень благодарен!!!
Физика
При конденсации 3 кг водяного пара при температуре 100°С выделяется энергия равная 6,9*10^6Дж. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 2 кг воды при той же температуре??? Срочно! Буду очень благодарен!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такое же. Кол-во энергии выдиленое при конденсации равно кол-ву энергии необходимой для парообразования
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