При конденсации 3 кг водяного пара при температуре 100°С выделяется энергия равная 6,9*10^6Дж. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 2 кг воды при той же температуре??? Срочно! Буду очень благодарен!!!

Физика

При конденсации 3 кг водяного пара при температуре 100°С выделяется энергия равная 6,9*10^6Дж. Какое количество теплоты потребуется для превращения в пар 2 кг воды при той же температуре??? Срочно! Буду очень благодарен!!!

Автор: Гость