Монетку підкидають 10 разів. Яка імовірність того, герб випаде чотири рази?
Математика
Монетку підкидають 10 разів. Яка імовірність того, герб випаде чотири рази?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 вероятность того, что герб выпадет 4 раза.
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