Тело массой 1кг движется равномерно прямолинейно со скоростью 50 см/с.найдите равн??действущую всех сил приложенных к телу

Физика

Тело массой 1кг движется равномерно прямолинейно со скоростью 50 см/с.найдите равн??действущую всех сил приложенных к телу

Автор: Гость