Тело массой 1кг движется равномерно прямолинейно со скоростью 50 см/с.найдите равн??действущую всех сил приложенных к телу

Физика
Тело массой 1кг движется равномерно прямолинейно со скоростью 50 см/с.найдите равн??действущую всех сил приложенных к телу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равна нулю. Сила = масса на ускорение. А ускорения нет, т.к. Равномерное движение
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