В ситуации когда не можешь навести справку в таблице и не помнишь окончания на память.какой способ проверки гласных в окончаниях прилагательных ты применяешь?рассмотри примеры.о чем они рассказывают? у серебряной воды, долгие с...
Русский язык
В ситуации когда не можешь навести справку в таблице и не помнишь окончания на память.какой способ проверки гласных в окончаниях прилагательных ты применяешь?рассмотри примеры.о чем они рассказывают? у серебряной воды, долгие сумерки
Ответ(ы):
Гость:
Задать вопрос-у какой?-окончание-ой.долгие-какие?-окончание-ий
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