В ситуации когда не можешь навести справку в таблице и не помнишь окончания на память.какой способ проверки гласных в окончаниях прилагательных ты применяешь?рассмотри примеры.о чем они рассказывают? у серебряной воды, долгие с...

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В ситуации когда не можешь навести справку в таблице и не помнишь окончания на память.какой способ проверки гласных в окончаниях прилагательных ты применяешь?рассмотри примеры.о чем они рассказывают? у серебряной воды, долгие сумерки

Автор: Гость