В сквере 3 десятка деревьев .1 десяток из них тополя,а остальные клены.сколько деся??ок клёнов растёт в сквере

Математика

В сквере 3 десятка деревьев .1 десяток из них тополя,а остальные клены.сколько деся??ок клёнов растёт в сквере

Автор: Гость