В сквере 3 десятка деревьев .1 десяток из них тополя,а остальные клены.сколько деся??ок клёнов растёт в сквере
Математика
В сквере 3 десятка деревьев .1 десяток из них тополя,а остальные клены.сколько деся??ок клёнов растёт в сквере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3дес. - 1дес. = 2 дес. - кленов растет в сквере
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