Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК параллельно АС, ВМ : АМ=1:4. Найдите периметр треугольника ВМК, если известно что периметр треугольника АВС равен 25 см.

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Если ВМ : АМ=1:4, то ВМ : АВ=1:5 треугольники АВС и МВК пропорциональны с коэффициентом 5 тогда периметры этих треугольников имеют ту же пропорцию тогда периметр меньшего треугольника МВК=25:5=5 (см) ответ периметр треугольника МВК 5 см.