Яки жевали сено определить падеж имени существительного
Русский язык
Яки жевали сено определить падеж имени существительного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яки жевали сено. Яки - имя сущ., мн.ч. (н.ф. як), подлежащее (кто?), И.п. Сено - имя сущ., дополнение, В.п. (жевали что? сено)
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