Образуй и запиши от имён отчества и фамилий Иван Николай Лев Андрей Мирон Пётр Алексей Степан Мизаил Валентин Сергей Сидор
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Образуй и запиши от имён отчества и фамилий Иван Николай Лев Андрей Мирон Пётр Алексей Степан Мизаил Валентин Сергей Сидор
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Иван - Иванович (Ивановна), Иванов(а). Николай - Николаевич (Николаевна), Николаев(а). Лев - Львович (Львовна), Львов(а). Андрей - Андреевич (Андреевна), Андреев(а). Мирон - Миронович (Мироновна), Миронов(а). Пётр - Петрович (Петровна), Петров(а). Алексей - Алексеевич (Алексеевна), Алексеев(а). Степан - Степанович (Степановна), Степанов(а). Михаил - Михайлович (Михайловна), Михайлов(а). Валентин - Валентинович (Валентиновна), Валентинов(а). Сергей - Сергеевич (Сергеевна), Сергеев(а). Сидор - Сидорович (Сидоровна), Сидоров(а).
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