Напишите,пожалуйста уравнение: Получение коллоидного раствора крахмала
Химия
Напишите,пожалуйста уравнение: Получение коллоидного раствора крахмала
Ответ(ы) на вопрос:
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n(С6H10O5)+ nH2O= nC6H12O6
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