Скорость теплохода по течению реки 48,6 км/ч, а против течения - 42,4 км/ч. Найдите собс??венную скорость теплохода.

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Скорость теплохода по течению реки 48,6 км/ч, а против течения - 42,4 км/ч. Найдите собс??венную скорость теплохода.

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