Скорость теплохода по течению реки 48,6 км/ч, а против течения - 42,4 км/ч. Найдите собс??венную скорость теплохода.
Математика
Скорость теплохода по течению реки 48,6 км/ч, а против течения - 42,4 км/ч. Найдите собс??венную скорость теплохода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км/ч скорость реки 48,6-х=42,4+х 2х=6,2 х=3,1 км/ч скорость реки 42,4+3,1=45,5 км/ч собственная скорость теплохода
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