В слове парта есть мягкий согласный звук?
Русский язык
В слове парта есть мягкий согласный звук?
Ответ(ы):
Гость:
Вы, что, нет конечно !!!!!!
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