В соревнованиях по триатлону спортсмен 2 ч бежал со скоростью 18 км\ч,затем 1 ч плыл ??о скоростью 5 км\ ч ,после чего 4 ч ехал на велосипеде со скоростью 37 км\ ч .С какой средней скоростью спортсмен прошёл всю дистанцию?Како...
Математика
В соревнованиях по триатлону спортсмен 2 ч бежал со скоростью 18 км\ч,затем 1 ч плыл ??о скоростью 5 км\ ч ,после чего 4 ч ехал на велосипеде со скоростью 37 км\ ч .С какой средней скоростью спортсмен прошёл всю дистанцию?Какова средняя скорость на первых двух этапах?На двух последних?
Ответ(ы):
Гость:
1)найдем расстояние, которое спртсмен преодолел 2*18+1*5+4*37=36+5+148=189 (км) преодолел за 7 часов 2) 189/7=27 км/ч - средняя скорость на всей дистанции 3)41/3=13 2/3 км/ч - средняя скорость на первых двух этапах 4) 153/5=50 3/5 км/ч - средняя скорость на последних двухэтапах
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