В соревнованиях по триатлону спортсмен 2 ч бежал со скоростью 18 км\ч,затем 1 ч плыл ??о скоростью 5 км\ ч ,после чего 4 ч ехал на велосипеде со скоростью 37 км\ ч .С какой средней скоростью спортсмен прошёл всю дистанцию?Како...

Математика

В соревнованиях по триатлону спортсмен 2 ч бежал со скоростью 18 км\ч,затем 1 ч плыл ??о скоростью 5 км\ ч ,после чего 4 ч ехал на велосипеде со скоростью 37 км\ ч .С какой средней скоростью спортсмен прошёл всю дистанцию?Какова средняя скорость на первых двух этапах?На двух последних?

Автор: Гость