В составе поезда 9 платформ с тракторами На каждой платформе одинаковое количество тракторов Сколько всего тракторов может быть на платформах: 143 тракторов 146 тракторов или 144 трактора? Скольколько тракторов на одной платфлорме

Математика

В составе поезда 9 платформ с тракторами На каждой платформе одинаковое количество тракторов Сколько всего тракторов может быть на платформах: 143 тракторов 146 тракторов или 144 трактора? Скольколько тракторов на одной платфлорме

Автор: Гость