В составе поезда 9 платформ с тракторами На каждой платформе одинаковое количество тракторов Сколько всего тракторов может быть на платформах: 143 тракторов 146 тракторов или 144 трактора? Скольколько тракторов на одной платфлорме
Математика
В составе поезда 9 платформ с тракторами На каждой платформе одинаковое количество тракторов Сколько всего тракторов может быть на платформах: 143 тракторов 146 тракторов или 144 трактора? Скольколько тракторов на одной платфлорме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:144 тракторов стоит, т.к. их количество должно быть кратно 9 144/9=16 тракторов стоит на одной платформе
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