В сосуд содержащий 18 литров 3% водного раствора купороса меди,добавили 12 литров во??ы.Определите концентрацию получившегося раствора. Решите пожалуйста подробно))

Алгебра
В сосуд содержащий 18 литров 3% водного раствора купороса меди,добавили 12 литров во??ы.Определите концентрацию получившегося раствора. Решите пожалуйста подробно))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала находим количество купороса, оно не меняется. Потом составляем пропорцию с изменившимися данными и находим процент 
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