В некотором месяце сред больше, чем четвергов, а вторников больше, чем понедельников. Какой день недели 13-го числа этого месяца?

Гость: Гость:

Рассмотрим первую и последнюю недели месяца. Все остальные недели полностью входят в месяц, поэтому количество понедельников, вторников и т.д. в них одинаково. 1) Если первая неделя месяца захватывает среду, то она обязательно захватывает и четверг, и значит не влияет на разницу в количестве сред и четвергов. Это означает, что последняя неделя месяца содержит среду и не содержит четверг (сред в месяце больше). Т.е. последний день месяца - среда. 2) Аналогично, если последняя неделя месяца захватывает вторник, то она содержит и понедельник, что не влияет на разницу в количестве понедельников и вторников. Это значит, что первая неделя месяца содержит вторник, но не содержит понедельник (вторников в месяце больше), т.е. месяц начинается со вторника. Итак, вторник - 1-е число, значит следующий вторник - 1+7=8-е число, третий вторник - 8+7=15-ое число. Таким образом, ответ: 13-ое число - воскресенье. P.S. Из вышесказанного можно сделать вывод, что в этом месяце 30 дней, т.к. если бы в месяце было 28=7*4 дней, то он бы начинался во вторник, а заканчивался в понедельник, но т.к. он заканчивается в среду, значит в нем 28+2=30 дней.