16 БАЛЛОВ! Поставь в тексте, где нужно !, ?, или . У Анюты есть пёс и кот девочка даёт им молоко и хлеб а вдруг дождь все прячутся под зонтом хорошо вместе

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16 БАЛЛОВ! Поставь в тексте, где нужно !, ?, или . У Анюты есть пёс и кот девочка даёт им молоко и хлеб а вдруг дождь все прячутся под зонтом хорошо вместе

Автор: Гость