16 БАЛЛОВ! Поставь в тексте, где нужно !, ?, или . У Анюты есть пёс и кот девочка даёт им молоко и хлеб а вдруг дождь все прячутся под зонтом хорошо вместе
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16 БАЛЛОВ! Поставь в тексте, где нужно !, ?, или . У Анюты есть пёс и кот девочка даёт им молоко и хлеб а вдруг дождь все прячутся под зонтом хорошо вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Анюты есть пёс и кот. Девочка даёт им молоко и хлеб. а вдруг дождь? все прячутся под зонтом. хорошо вместе!
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