Доведи,що грунт пожбднує в собі живеі неживе

Гость: Гость:

Есть два варианта ответа Первый : (живое) потому что в грунте живут представители живого мира и (не живое) потому что в грунте умирают Второй : (живое) потому что порождает в себе жизнь и (не живое ) потому что сам грунт не живой и относится к веществу не живому