Доведи,що грунт пожбднує в собі живеі неживе

Окружающий мир
Доведи,що грунт пожбднує в собі живеі неживе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть два варианта ответа Первый : (живое) потому что в грунте живут представители живого мира и (не живое) потому что в грунте умирают Второй : (живое) потому что порождает в себе жизнь и (не живое ) потому что сам грунт не живой и относится к веществу не живому
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