Гордость это хорошо или плохо сочинение
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Гордость это хорошо или плохо сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гордость это хорошр и плохо,смотря на ситуацию.
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