Сочиненте на тему:"Почему умерла Лариса?"Островский

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Трагедия Ларисы Огудаловой не в жестоком разочаровании в любимом человеке, а ужасное осознание, что для мужчин она не объект искренних чувств, а всего лишь красивая вещь, безделушка, которую многим хочется приобрести и держать дома, похваляться ею перед друзьями, хвастаться своим успехом. К трагической развязке приводит осознание Ларисой того, что все знакомые мужчины рассматривают ее как дорогую красивую вещь, которую можно купить или заполучить за деньги либо каким-то иным образом. Она произносит знаменитое: «Вещь.. . да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек.. . Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину» . И когда Кнуров предлагает ей роль своей содержанки, со значением подчеркивая: «Для меня невозможного мало» , мысли о смерти становятся реальными: " Как хорошо умереть.. . пока еще упрекнуть себя не в чем. Или захворать и умереть.. . Да я, кажется, захвораю. Как дурно мне!. . Хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть...» . А тут Карандышев рассказывает невесте, как Кнуров и Вожеватов разыгрывали ее в орлянку, как дорогую вещь, вынести унижения Лариса уже не в состоянии. Ей претит жизнь в мире наживы, она хочет сохранить чистоту, уйти, не запятнав душу и тело развратом, не сделав собственную красоту товаром. Это, а не несчастная любовь к Паратову, заставляет Ларису искать смерти. И в минуту кончины она проявляет подлинное благородство, спасая своего убийцу от суда. Лариса убеждает столпившихся вокруг нее Паратова, Кнурова, Вожеватова-главных действующих лиц драмы и истинных виновников своей гибели: «Это я сама.. . Никто не виноват, никто.. . Это я сама».