Рассмотри последовательность схем состава слов. Проверь, все ли слова в рядах ниж?? соответствуют схемам. Зачеркни слова, которые не подходят к схемам, над зачёркнутыми словами запиши по одному своему примеру подходящих слов. 1...
Русский язык
Рассмотри последовательность схем состава слов. Проверь, все ли слова в рядах ниж?? соответствуют схемам. Зачеркни слова, которые не подходят к схемам, над зачёркнутыми словами запиши по одному своему примеру подходящих слов. 1)рука, холодный, отгадка 2)морозы, города, находка 3)книга,бантики, посадка 4)пальто, морозный, дошкольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рука, машина, отгадка 2)морозы, города, карандаши 3)книга, ракета, посадка 4)яркий, морозный, дошкольный
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