Рассмотри последовательность схем состава слов. Проверь, все ли слова в рядах ниж?? соответствуют схемам. Зачеркни слова, которые не подходят к схемам, над зачёркнутыми словами запиши по одному своему примеру подходящих слов. 1...

Русский язык

Рассмотри последовательность схем состава слов. Проверь, все ли слова в рядах ниж?? соответствуют схемам. Зачеркни слова, которые не подходят к схемам, над зачёркнутыми словами запиши по одному своему примеру подходящих слов. 1)рука, холодный, отгадка 2)морозы, города, находка 3)книга,бантики, посадка 4)пальто, морозный, дошкольный

Автор: Гость