Составь со словом РЕКА три предложения чтобы в первом оно было подлежащим во втор??м дополнением в третьем обстоятельством 1. 2. 3.

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Составь со словом РЕКА три предложения чтобы в первом оно было подлежащим во втор??м дополнением в третьем обстоятельством 1. 2. 3.

Автор: Гость