Составь со словом РЕКА три предложения чтобы в первом оно было подлежащим во втор??м дополнением в третьем обстоятельством 1. 2. 3.
Русский язык
Составь со словом РЕКА три предложения чтобы в первом оно было подлежащим во втор??м дополнением в третьем обстоятельством 1. 2. 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Река течёт между домами. 2. Над рекой мост. 3. Река Иртыш течёт в Казахстане.
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