Все вы хорошо знаете,что окружающий нас мир познаем не только благодаря наблюдениям ,но и с помощью книг.Составьте словарь профессиональных слов медицинского работника.

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Все вы хорошо знаете,что окружающий нас мир познаем не только благодаря наблюдениям ,но и с помощью книг.Составьте словарь профессиональных слов медицинского работника.

Автор: Гость