Все вы хорошо знаете,что окружающий нас мир познаем не только благодаря наблюдениям ,но и с помощью книг.Составьте словарь профессиональных слов медицинского работника.

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Все вы хорошо знаете,что окружающий нас мир познаем не только благодаря наблюдениям ,но и с помощью книг.Составьте словарь профессиональных слов медицинского работника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"По грибы" - поехать на дежурство. "Мама обедать зовет" - диспетчер возвращает на обед. "Клизменная" - кабинет заведующего. "Шарманка" - экг. "магнит" - сульфат магния "витамин А" - аминазин "пилот, драйвер" - водила "Трубы горят" - проблемы с придатками
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