Можешь объяснить как так получилось? Задача: Когда Лола прочитала 1/9 книги и еще 9 страниц,то осталось непрочитанными 55 страниц.Сколько страниц в книге? Решение: 1. 55 + 9 = 64 (8/9 книги) 2. 64 \ 8 = 8 (1/9 книги) 3. 8 * 9 ...

Гость: Гость:

1- -вся книга 1-1/9=9/9-1/9=8/9 8/9 книги составляют: 55 стр+9 стр=64 стр, тогда 64 стр:8/9=64:8*9=72 стр (в книге) Ответ: в книге 72 страницы Сначала узнаем, какую часть книги (у нас 8/9) составляет какое-то число страниц (у нас 64 страницы), затем это число делим на часть, которую оно составляет, и узнаем целое (то есть страниц в книге) (То же самое и в твоем решении, только записано по-другому)