Номер 2 срочно помогите
Математика
Номер 2 срочно помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, держи) по 4 кубика в каждой части
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольник ABC вписана окружность, касающая сторон AB, BC и AC в точках P, Q и K соответсвенно. Известно, что BK - медиана треугольника. Докажит...
Русский язык
Составь со словом РЕКА три предложения чтобы в первом оно было подлежащим во втор??м дополнением в третьем обстоятельством 1. 2. 3.
Математика
Можешь объяснить как так получилось? Задача: Когда Лола прочитала 1/9 книги и еще 9 страниц,то осталось непрочитанными 55 страниц.Сколько страниц...