Сколько получится, если четыре пятый сложить с двадцатью.
Математика
Сколько получится, если четыре пятый сложить с двадцатью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 4 20 + 5= 20 5 = 20,8
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