Сколько получится, если четыре пятый сложить с двадцатью.

Математика
Сколько получится, если четыре пятый сложить с двадцатью.
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Гость:
        4        4 20 + 5= 20 5 = 20,8
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