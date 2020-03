Transforme le texte au féminin. Mon ami Stéphane est très intelligent, mais in peu menteur. Il est travailleur et sérieux. Il est Belgae. Il est brun, grand et ses yeux sont verts. Son correspondant anglais est petit, blond e...

Transforme le texte au féminin. Mon ami Stéphane est très intelligent, mais in peu menteur. Il est travailleur et sérieux. Il est Belgae. Il est brun, grand et ses yeux sont verts. Son correspondant anglais est petit, blond et ses yeux sont bleus. Il est paresseux et gourmand: il n'est pas sportif, mais il est gentil et généreux. Son correspondant espagnol est gros et rigolo. Il est très bavard et désordonné.

