Масса (г), серной кислоты содержащейся в 236 мл ее 8,4% - него раствора (плотность = 1,06 г/мл) равна: (ответ округлить до целого числа)
Химия
Масса (г), серной кислоты содержащейся в 236 мл ее 8,4% - него раствора (плотность = 1,06 г/мл) равна: (ответ округлить до целого числа)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.4%=0.084 V(H2SO4)=236*0/084=19,824 (мл) m=p*V m(H2SO4)=1,06*19,824=21,01344 г округляем до 21 Ответ:21
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