Масса (г), серной кислоты содержащейся в 236 мл ее 8,4% - него раствора (плотность = 1,06 г/мл) равна: (ответ округлить до целого числа)

Химия

Масса (г), серной кислоты содержащейся в 236 мл ее 8,4% - него раствора (плотность = 1,06 г/мл) равна: (ответ округлить до целого числа)

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